الراجحي تبقي على تصنيفها المحايد لـ"المواساة"

أبقت شركة الراجحي كابيتال على توصيتها المحايدة لشركة المواساة للخدمات الطبية السعودية بعد الكشف عن نتائجها في الربع الأول من 2018.

وقالت الراجحي إن "شركة المواساة حققت مجموعة جيدة من النتائج للربع الأول 2018 بإيرادات ( +21% على أساس سنوي) وصافي ربح (+24% على أساس سنوي) وجاءت متوافقة مع تقديراتنا. وكان النمو القوي مدعوما بارتفاع معدلات استغلال الطاقة الانتاجية في مستشفى الشركة بالرياض والمستشفيات/ العيادات الأخرى، الى جانب انخفاض مصروفات البيع والمصروفات العمومية والادارية مقارنة بما كانت عليه في الربع السابق. وفي الربع القادم، من المحتمل أن تنخفض معدلات استغلال الطاقة الانتاجية لأقسام المرضى المنومين والعيادات الخارجية على حد سواء بسبب التأثير الموسمي. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل النمو نظرا لأن الشركة يتوقع أن تفتتح مستشفاها بالخبر ( بسعة 280 سرير، و 100 عيادة ) في الربع الثالث 2018 والذي سوف يكون مصدرا جديدا للإيرادات.

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