كيف كان أداء قطاع الاتصالات بالسعودية في الربع الأول؟

كشف تقرير صدر اليوم عن نتائج شركات الاتصالات السعودية المدرجة في الربع الأول من عام 2018، والتي حققت نتائج متباينة.

وذكر تقرير "الراجحي كابيتال" "بينما جاءت نتائج شركة الاتصالات السعودية متوافقة مع تقديراتنا، فقد كان أداء موبايلي أفضل بشكل طفيف من توقعاتنا بينما جاء أداء زين السعودية أقل بشكل طفيف من التوقعات. وفي حين لم تشتمل النتائج على أي شيء غير عادي، فإنها تلقي الضوء على أن ايرادات القطاع بلغت قاعها الانخفاضي ولا يتوقع أن تشهد مزيدا من الانخفاض . وبعد أن استوعبت الخفض في الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية بين الشركات، والتأثير الناجم عن ضريبة القيمة المضافة، فربما تكون كلا الشركتين المذكورتين قد شهدتا ارتفاعا طفيفا في ايراداتهما الربعية. علاوة على ذلك، فقد كانت هوامش EBITDA مستقرة بدرجة كبيرة لجميع الشركات ( بعد استبعاد الحالات التي تحدث لمرة واحدة)".

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