آفاق الاقتصاد العالمي تبدو إيجابية رغم ضعف البيانات

كشف تقرير صدر اليوم لبنك الكويت الوطني أن الاقتصاد العالمي لا يزال في وضع جيد، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى تغّير النمو في كل من الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بمستوياته المرتفعة في السابق.

• من المرجح أن يعمل مزيج النمو القوي وارتفاع الضغوط التضخمية على تشجيع الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة تطبيع السياسة النقدية، وذلك على الرغم من إبقائه على أسعار الفائدة دون تغير في اجتماع مايو.

• في خطوة مفاجئة، تخلى البنك المركزي الياباني عن بلوغ نسبة التضخم المستهدفة عند 2% في العام 2020 في إشارة منه إلى توقع استمرار جهود تعزيز الأسعار لفترة طويلة.

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