الراجحي: نتائج "رعاية" أقل من توقعاتنا

قالت شركة "الراجحي كابيتال" إن نتائج الربع الأول 2018 لشركة رعاية، جاء أقل من التوقعات، فقد بلغ صافي الربح 25.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 14.7 مليون ريال في الربع الأول 2017 ( والذي كان متأثر بمخصص الذمم المدينة)، وكان أقل من تقديراتنا ( 32 مليون ريال) ومتوسط تقديرات المحللين (30 مليون ريال). وكان السبب وراء انخفاض صافي الربح عن التقديرات هو الايرادات التي كانت دون التوقعات بسبب انخفاض معدل استغلال الطاقة التشغيلية.

وفي الفترة القادمة، نعتقد أن نمو الشركة سوف يظل مرتفعا مدعوما باستمرار المكاسب من معدلات التشغيل الأفضل، واكتمال مشاريع التوسعة في مستهل 2018.

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