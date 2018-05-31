الراجحي كابيتال ترجح انضمام السعودية لمورغان ستانلي

قال تقرير صدر اليوم الخميس لشركة الراجحي كابيتال إن من المتوقع أن تعلن مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال عن قرارها الذي طال انتظاره حول ادراج المملكة في مؤشرها للأسواق الناشئة خلال شهر يونيو، مما سيساعد المملكة على جذب مليارات الدولارات ( 10 مليار دولار تقريبا في شكل صناديق غير نشطة ( صناديق مؤشرات)؛ بحسب رويترز، الى سوق أسهمها.

وفي وقت مبكر من شهر مارس من هذا العام، كانت مؤسسة فاينانشيال تايمز رسل قد منحت المملكة وضعية الأسواق الناشئة، بينما بدأت مؤسسة ستاندرد اند بورز داو جونز، مؤخرا في مشاورات حول امكانية ترفيع وضعية المملكة. اننا نعتقد أنه نظرا للإصلاحات المكثفة في السوق المالية التي أجرتها حكومة المملكة في السنوات الأخيرة مقرونة بتأكيد ام اس سي أي، أن ترفيع المملكة العربية السعودية الى وضعية الأسواق الناشئة غير مرتبط بالاكتتاب العام الأولي في أسهم أرامكو ( الذي من المرجح جدا أن يكون قد تأجل الى عام 2019)، فان ذلك قد زاد من احتمالية ادراج المملكة في المؤشر.

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