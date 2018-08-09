الميزانية السعودية..تحسن في الإيرادات والمصروفات والعجز

في منتصف العام، أعلنت حكومة المملكة العربية #السعودية عن تحسن كبير جداً في العجز المالي، إذ بلغ 41.7 مليار ريال، أي أقل بكثير من نصف العجز المتوقع من قبل الحكومة للعام بكامله الذي يبلغ 195 مليار ريال.

وبلغت إيرادات النصف الأول 440 مليار ريال تقريباً (+43% على أساس سنوي)، مدعومة بالارتفاع الحاد في الإيرادات النفطية (+40% على أساس سنوي) والإيرادات غير النفطية (+ 49%)، على حد سواء.

وارتفع الإنفاق الحكومي أيضاً في الربع الثاني، ما رفع المصروفات لنصف العام (+26% على أساس سنوي) إلى 49% من الإنفاق المستهدف للعام.

الراجحي كابيتال.. تحديث نصف سنوي للميزانية السعودية