لهذه الأسباب رفعت "فيتش" تقديرات نمو الاقتصاد السعودي

تقرير الراجحي المالية حول تقديرات وكالة فيتش لنمو الاقتصاد السعودي: رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تقديراتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية لعام 2018 الى 2.2% من 1.8 % في تقريرها السابق.

ويتماشى ذلك مع تقديرات البنك الدولي لنمو اقتصاد المملكة (% 2.2 لعام 2018) الذي تم الافصاح عنه في الشهر الماضي. علاوة على ذلك، فقد أكد تقرير وكالة فيتش على التصنيف الائتماني للمملكة عند " A+ " مع نظرة مستقبلية مستقرة"، مدعومة بالوضع المالي القوي للمملكة، مما يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي. للاطلاع على التقرير كاملا يمكن الضغط على الملف المرفق.