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لهذه الأسباب رفعت "فيتش" تقديرات نمو الاقتصاد السعودي

المصدر: العربية.نت
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تقرير الراجحي المالية حول تقديرات وكالة فيتش لنمو الاقتصاد السعودي: رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تقديراتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية لعام 2018 الى 2.2% من 1.8 % في تقريرها السابق.

ويتماشى ذلك مع تقديرات البنك الدولي لنمو اقتصاد المملكة (% 2.2 لعام 2018) الذي تم الافصاح عنه في الشهر الماضي. علاوة على ذلك، فقد أكد تقرير وكالة فيتش على التصنيف الائتماني للمملكة عند " A+ " مع نظرة مستقبلية مستقرة"، مدعومة بالوضع المالي القوي للمملكة، مما يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي. للاطلاع على التقرير كاملا يمكن الضغط على الملف المرفق.

تقديرات وكالة فيتش لنمو الاقتصاد السعودي

تقديرات وكالة فيتش لنمو الاقتصاد السعودي

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