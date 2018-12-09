الراجحي: معنويات مستثمري الأسهم السعودية حذرة بـ2019

أجرت شركة الراجحي المالية مسحا أوليا للسوق السعودية من أجل التأكد من معنويات المستثمرين حول الاستثمارات المختلفة بما في ذلك الاستثمار في سوق الأسهم، العقارات، الاستعداد للاقتراض.

وخلص المسح لعدد من الاستنتاجات الرئيسية من بينها:

• معنويات المستثمرين : بعد أن أغلق بدون تغيير تقريبا في 2017، فقد سجل سوق الأسهم السعودي ارتفاعا بنسبة 9.6% للعام حتى تاريخه ( النصف الأول 2018 : +15.0% على اثر ادراج السوق السعودي في مؤشري فاينانشيال تايمز و مورغان ستانلي؛ النصف الثاني من عام 2018 حتى تاريخه : -4.8%، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة الى عوامل النفط، الحرب التجارية، المخاوف الجيوسياسية).

• معنويات سوق الأسهم : وفقا للمسح الذي أجريناه، فقد ظلت معنويات المستثمرين حول سوق الأسهم لعام 2019، حذرة في معظمها اذ أبدت نسبة 38% من المشاركين وجهة نظر سلبية بينما كانت نسبة 30% من المشاركين متفائلة. وقد أفادت نسبة 31% من المشاركين أنهم محايدون. وهذا أمر ملحوظ نظرا لأن نسبة 73% من التداول في السوق قائمة على التداول بواسطة الأفراد ( يشمل ذلك كبار المستثمرين ذوي الملاءة العالية). ومع ذلك، فإننا نعتقد أن المعنويات ربما تتغير نتيجة لبعض العوامل المحركة الرئيسية المتوقعة، مثل أ) ادراج سوق المملكة في مؤشري فاينانشيال تايمز و مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في العام القادم ( على مراحل مختلفة) ب) الاحتمال الكبير بحدوث ارتفاع في أسعار النفط من مستواها الحالي ج) ارتفاع الانفاق الحكومي.

• معنويات المستثمرين في القطاع العقاري : يرى أكثر من نصف المشاركين في المسح أن قطاع العقارات السعودي ربما يظل منخفضا خلال عام 2019. وكان متوسط أسعار العقارات قد انخفض بأكثر من 3% على أساس سنوي في الربع الثالث 2018، وفقا للهيئة العامة للإحصاء.

• معنويات المستثمرين في الصناديق العقارية المتداولة ( ريتس ) : من جانب اخر، نلاحظ أن الطلب المتزايد على صناديق ريتس ، والتي تحظى باهتمام متزايد كفئة اصول لتنويع المحفظة الاستثمارية الكلية، ربما يرتفع في عام 2019. ان هناك حوالي 40% تقريبا من المستجيبين يتطلعون للاستثمار في صناديق ريتس ( 17% فقط من المشاركين في الاستبيان يستثمرون فيه حاليا ). وتعتبر عوامل نمو رأس المال على المدى البعيد وتوزيع هذه الصناديق لأرباح أسهم بصورة مستمرة وثابتة، هي العوامل المحفزة الرئيسية للمستثمرين في هذه الصناديق.