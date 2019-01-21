المراعي.. نتائج ضعيفة في ظل عوامل السوق غير المواتية

أعلنت شركة "المراعي" تحقيق أرباح صافية ضعيفة بلغت 370 مليون ريال (-28% على أساس سنوي)، وكانت أقل من تقديرات "الراجحي كابيتال" التي بلغت 534 مليون ريال، وذلك نظراً لاستمرار ظروف السوق غير المواتية في ظل انخفاض الإنفاق على السلع غير الضرورية وارتفاع التكاليف، في التأثير سلباً وبشكل قوي على صافي ربح الشركة.

نتائج "المراعي" للربع الرابع 2018