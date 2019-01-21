عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أبحاث

المراعي.. نتائج ضعيفة في ظل عوامل السوق غير المواتية

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أعلنت شركة "المراعي" تحقيق أرباح صافية ضعيفة بلغت 370 مليون ريال (-28% على أساس سنوي)، وكانت أقل من تقديرات "الراجحي كابيتال" التي بلغت 534 مليون ريال، وذلك نظراً لاستمرار ظروف السوق غير المواتية في ظل انخفاض الإنفاق على السلع غير الضرورية وارتفاع التكاليف، في التأثير سلباً وبشكل قوي على صافي ربح الشركة.

نتائج "المراعي" للربع الرابع 2018

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر