الراجحي المالية: نتائج "سافكو" متوافقة مع التوقعات

تقرير الراجحي كابيتال حول نتائج شركة سافكو: في الربع الرابع، أعلنت سافكو عن تحقيق أرباح كانت أقل بشكل طفيف من التوقعات ويعزى ذلك الى حجم المبيعات الذي كان أضعف مما كان متوقعا، مقرونا بربح الاستثمارات في شركات أخرى المنخفض بسبب اغلاق مصنع ابن البيطار لمدة 30 يوما تقريبا. للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق.