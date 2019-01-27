تقرير الراجحي المالية حول اداء شركة "ينساب" السعودية: في الربع الرابع، أعلنت ينساب عن ايرادات اقل بنسبة 25 % على أساس سنوي كما كان متوقعا، بسبب عمليات اغلاق المصانع التي اعلن عنها سابقا. بيد أن صافي الربح جاء منخفضا بنسبة 70 % اذ بلغ 234 مليون ريال ) مقارنة بتقديراتنا التي بلغت 473 مليون ريال( ويعتبر من أدنى مستويات صافي الربح خلال السنوات الأخيرة. (للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق).
تراجع إيرادات "ينساب" بالربع الرابع 2018
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