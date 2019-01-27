تراجع إيرادات "ينساب" بالربع الرابع 2018

تقرير الراجحي المالية حول اداء شركة "ينساب" السعودية: في الربع الرابع، أعلنت ينساب عن ايرادات اقل بنسبة 25 % على أساس سنوي كما كان متوقعا، بسبب عمليات اغلاق المصانع التي اعلن عنها سابقا. بيد أن صافي الربح جاء منخفضا بنسبة 70 % اذ بلغ 234 مليون ريال ) مقارنة بتقديراتنا التي بلغت 473 مليون ريال( ويعتبر من أدنى مستويات صافي الربح خلال السنوات الأخيرة. (للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق).

Yansab Q4 2018-Arabic