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لهذه الأسباب سجلت "المتقدمة" أرباحاً أقل من التوقعات

المصدر: العربية.نت
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تقرير الراجحي المالي حول نتائج شركة المتقدمة للبتروكيماويات: رغما عن أن إيرادات المتقدمة للربع الرابع جاءت أعلى بشكل طفيف عن توقعاتنا، فقد كانت التكاليف أعلى أيضا على مستوى اللقيم والمستوى التشغيلي، مما أدى إلى تحقيق صافي ربح أقل من التوقعات. (للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق).

المتقدمة للبتروكيماويات

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