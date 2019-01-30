أرباح "جرير للتسويق" تفوق توقعات المحللين

تقرير الراجحي المالية حول نتائج شركة جرير للتسويق: ارتفعت أرباح جرير الصافية للربع الرابع بنسبة 15.2 % على أساس سنوي لتصل الى 290 مليون ريال، متجاوزة بذلك تقديراتنا ومتوسط تقديرات المحللين بنسبة 9.5 % و 7.6 % ، على التوالي. ومن المرجح أن تجاوز الأرباح للتوقعات قد كان نتيجة للربح من مصادر أخرى ودخل الايجارات الذي جاء أعلى من التوقعات. ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل بالضغط على الملف المرفق.

Jarir 2018 Q4-Arabic