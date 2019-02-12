تقرير الراجحي المالية حول نتائج شركة فواز الحكير المدرجة بسوق الأسهم السعودية: أعلنت شركة فواز الحكير عن انخفاض في صافي الربح بنسبة بلغت 45.5% على أساس سنوي ليصل الى 27 مليون ريال متجاوزا تقديراتنا التي أشارت إلى خسائر تبلغ 18 مليون ريال. وقد انخفضت الايرادات بنسبة 8.6% على أساس سنوي، ومن المحتمل أن يعزى ذلك الى انخفاض انفاق المستهلكين واغلاق المحلات التجارية غير المربحة. ونظرا لعوامل السوق الحالية المحفوفة بالتحديات، فان الشركة مستمرة في اتباع استراتيجية حصيفة تقوم على اغلاق المحلات التجارية غير المربحة، مع العمل في ذات الوقت على زيادة مستويات فعالية التكلفة من أجل زيادة هوامش ربحها. (للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق).
انخفاض الإنفاق الاستهلاكي يؤثر على نتائج "فواز الحكير"
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