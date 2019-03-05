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هكذا عوضت "الأسمنت العربية" هامش الربح الضعيف

المصدر: العربية.نت
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تقرير شركة الراجحي كابيتال: أعلنت شركة الأسمنت العربية عن تحقيق أرباح صافية للربع الرابع جاءت متوافقة مع تقديراتنا وبلغت 16 مليون، مدعومة بالربح من مصادر أخرى، وعوضت عن هامش الربح الاجمالي الضعيف. وقد ارتفعت الايرادات بنسبة 48% على أساس ربعي ( تراجع 29% على أساس سنوي )، للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق.

Arabian Cement Q4 2018-Arabic
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