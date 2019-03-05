"المواساة".. توقعات بتراجع الضغط على هوامش الربح

تقرير شركة الراجحي المالية، عن نتائج الربع الرابع لشركة المواساة للخدمات الطبية: أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية مجموعة ضعيفة من النتائج للربع الرابع 2018 اذ جاءت الإيرادات وصافي الربح أقل من تقديراتنا. ويعزى انخفاض الايرادات أساسا الى تطبيق المعيار 15 من معايير المحاسبة الدولية وذلك بناء على نقاشنا مع ادارة الشركة ( يمكن الاطلاع على التقرير الكامل بالضغط على الرابط المرفق).

Mouwasat Medical Services Q4-Arabic