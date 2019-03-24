هكذا سيرتفع مقدار الزكاة بالبنوك السعودية

تقرير شركة الراجحي المالية حول قطاع البنوك السعودية يلخص عددا من النقاط أبرزها: حل مشكلة عدم التيقن حول موضوع الزكاة. وسوف يرتفع متوسط إجمالي الضريبة الفعلي من 10.6% الى 11.2% من صافي الربح وفقا لتقديراتنا. وسوف يكون للبنوك التي تكون فيها حصة الملكية الأجنبية كبيرة، معدلات ضريبة فعلية أعلى من البنوك المحلية. (للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق).

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