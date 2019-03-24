تقرير شركة الراجحي المالية حول قطاع البنوك السعودية يلخص عددا من النقاط أبرزها: حل مشكلة عدم التيقن حول موضوع الزكاة. وسوف يرتفع متوسط إجمالي الضريبة الفعلي من 10.6% الى 11.2% من صافي الربح وفقا لتقديراتنا. وسوف يكون للبنوك التي تكون فيها حصة الملكية الأجنبية كبيرة، معدلات ضريبة فعلية أعلى من البنوك المحلية. (للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق).
هكذا سيرتفع مقدار الزكاة بالبنوك السعودية
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