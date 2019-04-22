جرير: رفعنا السعر المستهدف للسهم إلى 171 ريالا

ارتفعت أرباح #جرير الصافية للربع الأول 2019 بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل الى 234 مليون ريال، وكانت بذلك أقل من تقديراتنا التي بلغت 245 مليون ريال.

وكان انخفاض الأرباح عن التقديرات، يعزى أساسا إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف المبيعات والمصروفات الادارية والارتفاع المحتمل في تكاليف الفائدة بسبب ارتفاع مستويات الدين.

وقد استمرت الايرادات في النمو بنسبة جيدة بلغت 18.0% على أساس سنوي، (رغما عن أنها أقل بدرجة طفيفة من تقديرنا للنمو بمعدل 20.9% على أساس سنوي)، مدعومة بارتفاع عدد الفروع وارتفاع #مبيعات_الأجهزة_الالكترونية بدعم من قناة #التجارة_الالكترونية .

وفي ذات الوقت، فقد أضافت الشركة فرعا جديدا في الربع الأول، ومن المرجح أن يدعم ذلك نمو الايرادات.

وفي الفترة القادمة، فإننا نعتقد أن جرير تعتبر في وضع جيد يمكنها من الاستمرار في زيادة ايراداتها نتيجة لاستحواذها على مزيد من الحصص في السوق، مدعومة بالارتفاع في مبيعات السوق الالكترونية، التوسع في عدد الفروع والتحول الهيكلي إلى شركات التجزئة المنظمة.

علاوة على ذلك، فان جرير من المحتمل أن تستفيد من تشكيلة منتجاتها وفقا لتفضيلات العملاء المتغيرة ( تجاه أجهزة الهاتف والكمبيوتر الأكثر ذكاء). علاوة على ذلك، فإننا نتوقع أن ترتفع الهوامش في المستقبل نتيجة لزيادة الفروع التي تم افتتاحها مؤخرا لمبيعاتها في ظل التحسن في مستوي الكفاءة التشغيلية.

وبعد الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول، قمنا بتعديل تقديراتنا للفترة القادمة، مما نتج عنه رفع سعرنا المستهدف للسهم الى 171 ريالا ( السابق : 151 ريالا للسهم).

هذا، وقد أبقينا على تصنيفنا المحايد لشركة جرير متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها، رغما عن أن سهم الشركة يوفر عائد توزيعات تقديري جذاب للسنة المالية 2019 يبلغ 4.2%.