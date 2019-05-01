الراجحي المالية: أرباح سنوية دون التقديرات لـ"هرفي"

أعلنت "هرفي" عن تحقيق ربح صافي بلغ 48.1 مليون ريال (+0.7% على أساس سنوي) للربع الأول من السنة المالية 2019، وقد جاء أقل من تقديرات "الراجحي كابيتال" ومن متوسط تقديرات المحللين الذي بلغ 51 مليون ريال.

ويعزى اختلاف صافي الربح عن التقديرات أساساً إلى ارتفاع المصروفات الإدارية ومصروفات التسويق، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل بسبب تطبيق المعيار رقم 16 من معايير المحاسبة المالية الدولية.

وبلغت إيرادات الشركة 313 مليون ريال ( +9.5% على أساس سنوي)، وكانت بذلك أعلى من تقديرات "الراجحي" التي بلغت 302 مليون ريال.