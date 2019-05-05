المواساة الطبية ترفع إيراداتها 10% بالربع الأول 2019

تقرير الراجحي المالية حول نتائج شركة المواساة للخدمات الطبية: أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية مجموعة قوية من النتائج للربع الأول 2019 اذ بلغت الإيرادات 463 مليون ريال(+10% على أساس سنوي) وبلغ صافي الربح 107 مليون ريال ( +28% على أساس سنوي، 34% على أساس ربعي)، وجاء كل منهما متوافقا مع تقديراتنا.

ويبدو أن زيادة معدل التشغيل في مستشفى الخبر كان هو المحرك الأساسي للنمو في الايرادات مدعوما بعوامل الموسمية. علاوة على ذلك، فقد انخفضت ضغوط التكاليف الثابتة وتكاليف العاملين الأخرى المرتبطة بمستشفى الخبر، وأدى اقتران ذلك بارتفاع الايرادات، الى ارتفاع صافي الربح. (يمكن الاطلاع على التقرير الكامل بالضغط على الملف المرفق).