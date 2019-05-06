"رعاية".. أرباح فصلية بـ30 مليون ريال تفوق التوقعات

أعلنت شركة رعاية عن تحقيق أرباح صافية جيدة للربع الأول 2019 بلغت 29.9 مليون ريال (الربع الأول 2018: 26 مليون ريال)، وجاءت أعلى من تقديراتنا التي بلغت 22 مليون ريال ومن متوسط تقديرات المحللين الذي بلغ 21.8 مليون ريال.

وقد انخفضت الإيرادات إلى 179 مليون ريال (- 13% على أساس سنوي، -1% على أساس ربعي) وكانت متوافقة مع تقديراتنا التي بلغت 180 مليون ريال.

ويعزى ارتفاع صافي الربح إلى تحسن هامش الربح الإجمالي نتيجة لمبادرات خفض التكاليف التي نفذتها الشركة خلال عام 2018، والتي كانت هي السبب الرئيسي وراء تجاوز صافي الربح للتقديرات.

وسجل هامش الربح الإجمالي ارتفاعا من 25% الى 26.8% (المرة الأولى التي يصل فيها هامش الربح الإجمالي إلى هذا المستوى منذ الربع الأول 2016).