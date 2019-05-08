تحليل نتائج "الحمادي" بالربع الأول 2019

أعلنت شركة الحمادي عن تحقيق أرباح صافية للربع الأول 2019، بقيمة 24.2 مليون ريال (-22% على أساس سنوي، +37% على أساس ربعي)، وجاء أعلى من تقديراتنا التي بلغت 20 مليون ريال، بحسب تقرير الراجحي المالية (للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق).
ويعزى هذا الارتفاع في الربح الصافي عن التقديرات أساسا الى الارتفاع الذي تجاوز التقديرات في الهوامش الكلية اذ ارتفعت مساهمة الايرادات الصيدلانية الى 36% من الايرادات (32% في الربع الرابع 2018) والتي تشتمل على هامش ربح اجمالي ( 32%) أعلى من هامش ربح الخدمات الطبية ( 26%).