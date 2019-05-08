تحليل نتائج "الحمادي" بالربع الأول 2019

أعلنت شركة الحمادي عن تحقيق أرباح صافية للربع الأول 2019، بقيمة 24.2 مليون ريال (-22% على أساس سنوي، +37% على أساس ربعي)، وجاء أعلى من تقديراتنا التي بلغت 20 مليون ريال، بحسب تقرير الراجحي المالية (للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق).

Al Hammadi Hospitals Q1 2019-Arabic

ويعزى هذا الارتفاع في الربح الصافي عن التقديرات أساسا الى الارتفاع الذي تجاوز التقديرات في الهوامش الكلية اذ ارتفعت مساهمة الايرادات الصيدلانية الى 36% من الايرادات (32% في الربع الرابع 2018) والتي تشتمل على هامش ربح اجمالي ( 32%) أعلى من هامش ربح الخدمات الطبية ( 26%).