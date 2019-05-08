مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي يصعد 5.5% في أبريل

أغلق مؤشر السوق السعودي الرئيسي بنهاية شهر أبريل عند مستوى 9,304.2 نقطة، ارتفاع 5.5 % عن الشهر السابق، كما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 77.2 مليار ريال سعودي. وللاطلاع على تقرير الجزيرة كابيتال حول أداء سوق الأسهم السعودية في شهر أبريل 2019 يمكن الضغط على الملف المرفق

Monthly April 2019 Ar

وبلغت حصة تداولات كل من قطاع المواد الأساسية وقطاع المصارف بما يقارب 58.1 % من إجمالي القيمة المتداولة خلال الشهر. فيما تصدر قطاع التجزئة القطاعات الأفضل أداء بارتفاع 10.9 % عن الشهر السابق، يليه قطاع التأمين بارتفاع 8.9 %. القطاع الأسوأ أداء خلال الشهر كان قطاع الاستثمار والتمويل بانخفاض 7.7 % عن الشهر السابق، يليه قطاع الإعلام والترفيه بتراجع 6.7 %.