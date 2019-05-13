أرباح "بوبا" بالربع الأول: مجموعة جيدة من النتائج

أعلنت #بوبا العربية عن تحقيق ربح صاف جيد للربع الأول 2019 بلغ 94.1 مليون ريال (906% على أساس سنوي، 1.8% على أساس ربعي).

وكان الأداء القوي في صافي الربح مدعوما أساسا بارتفاع بنسبة 16% على أساس سنوي (137% على أساس ربعي) في إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 2.9 مليار ريال، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الأسعار المرتفعة التي بدأت في النصف الثاني من 2018 نتيجة لتغيير مجلس الضمان الصحي لقائمة الخدمات التي يغطيها التأمين (ابتداء من يوليو 2018).

كما يعزى ذلك أيضا إلى أن الربع الأول عادة ما يكون ربعا موسميا قويا، خاصة للتأمين الصحي.

علاوة على ذلك، فقد تحقق الدعم لصافي الربح من:

1 - الارتفاع في ربح الاستثمار والربح من مصادر أخرى إلى 19.5 مليون ريال (45.2%) على أساس سنوي.

2 - الانخفاض في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها إلى 21.9 مليون ريال ( -201.8% على أساس سنوي).

وبالنسبة للفترة القادمة، وعلى المدى القريب، فإننا نتوقع استمرار الارتفاع في أسعار بوالص التأمين مما يدفع نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حتى نهاية النصف الأول من 2019.

وبالنسبة للمدى البعيد، فإن بوبا مهيأة للاستفادة من عوامل هيكلية مثل التأمين الإلزامي للمواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وارتفاع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.