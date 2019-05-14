"الراجحي المالية" تتوقع استمرار إيرادات "العثيم" بالنمو

تقرير الراجحي المالية حول نتائج شركة العثيم: ارتفع صافي أرباح العثيم للربع الأول بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل الى 68 مليون ريال، وتفوقت بذلك على تقديراتنا التي بلغت 65 مليون ريال.
وكان الارتفاع في صافي الربح يعزى أساسا الى المبيعات المرتفعة والربح الذي فاق التوقعات من الشركات التابعة. وبالنسبة للفترة القادمة، فإننا نتوقع أن تستمر الايرادات في النمو مع زيادة الشركة لحصتها في السوق، مدعومة بالتوسع في عدد الفروع في السعودية ومصر. (يمكن قراءة التقرير الكامل بالضغط على الملف المرفق).
وقد لاحظ التقرير ارتفاعا في معنويات المستهلكين في الربع الأول من السنة المالية 2019، وخاصة في قطاع الأغذية والمشروبات، مما سوف يساعد الشركة في تحسين نمو مبيعات فروعها القائمة وحجم سلة منتجاتها.