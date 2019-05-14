"الراجحي المالية" تتوقع استمرار إيرادات "العثيم" بالنمو

تقرير الراجحي المالية حول نتائج شركة العثيم: ارتفع صافي أرباح العثيم للربع الأول بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل الى 68 مليون ريال، وتفوقت بذلك على تقديراتنا التي بلغت 65 مليون ريال.

وكان الارتفاع في صافي الربح يعزى أساسا الى المبيعات المرتفعة والربح الذي فاق التوقعات من الشركات التابعة. وبالنسبة للفترة القادمة، فإننا نتوقع أن تستمر الايرادات في النمو مع زيادة الشركة لحصتها في السوق، مدعومة بالتوسع في عدد الفروع في السعودية ومصر. (يمكن قراءة التقرير الكامل بالضغط على الملف المرفق).

Al Othaim Q1 FY2019-Arabic

وقد لاحظ التقرير ارتفاعا في معنويات المستهلكين في الربع الأول من السنة المالية 2019، وخاصة في قطاع الأغذية والمشروبات، مما سوف يساعد الشركة في تحسين نمو مبيعات فروعها القائمة وحجم سلة منتجاتها.