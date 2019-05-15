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أرباح "السعودية للتموين" أقل من التوقعات.. لهذه الأسباب

المصدر: العربية.نت
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تقرير الراجحي المالية: أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن تحقيق ربح صاف بلغ 104 ملايين ريال ( -13.8% على أساس سنوي) في الربع الأول 2019، وكان أقل من تقديراتنا التي بلغت 116 مليون ريال وكذلك من متوسط تقديرات المحللين الذي بلغ 111 مليون ريال.

(للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق). وبينما أظهرت الإيرادات وهوامش الربح الإجمالية ارتفاعا جيدا، مدعومة على الأرجح بالأداء الجيد لخدمات التموين المقدمة داخل الرحلات وخفض تكلفة المواد الخام ومصروفات العاملين، فقد حدث معظم انخفاض صافي الربح عن التقديرات لسبب أساسي هو انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة بأكثر من التوقعات، وفقا للمعيار رقم 19 من معايير المحاسبة الدولية.

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