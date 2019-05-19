لماذا فاقت أرباح "صافولا" الفصلية توقعات المحللين؟

تقرير الراجحي المالية: ارتفع صافي ربح صافولا للربع الأول 2019 الى 6.5 مليون ريال مقارنة بخسارة بلغت 84.3 مليون ريال في الربع الأول 2018، متفوقا على تقديراتنا ( 3 مليون ريال) وعلى متوسط تقديرات المحللين ( خسارة تبلغ 120 مليون ريال). (للاطلا على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق)
وقد كان نمو صافي الربح يعزى بشكل رئيسي الى الهوامش المرتفعة التي تحققت في قطاع المواد الغذائية. ورغما عن حدوث انخفاض بنسبة 6% على أساس سنوي في الايرادات، فقد ارتفع هامش الربح قبل الفائدة و الضرائب والاستهلاك والاطفاء (EBITDA) لقطاع الأغذية بمقدار 270 نقطة أساس ليصل الى 8.6%.