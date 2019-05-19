لماذا فاقت أرباح "صافولا" الفصلية توقعات المحللين؟

تقرير الراجحي المالية: ارتفع صافي ربح صافولا للربع الأول 2019 الى 6.5 مليون ريال مقارنة بخسارة بلغت 84.3 مليون ريال في الربع الأول 2018، متفوقا على تقديراتنا ( 3 مليون ريال) وعلى متوسط تقديرات المحللين ( خسارة تبلغ 120 مليون ريال). (للاطلا على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق)

Savola Q1 19-English

وقد كان نمو صافي الربح يعزى بشكل رئيسي الى الهوامش المرتفعة التي تحققت في قطاع المواد الغذائية. ورغما عن حدوث انخفاض بنسبة 6% على أساس سنوي في الايرادات، فقد ارتفع هامش الربح قبل الفائدة و الضرائب والاستهلاك والاطفاء (EBITDA) لقطاع الأغذية بمقدار 270 نقطة أساس ليصل الى 8.6%.