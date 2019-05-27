أسعار النفط تتأرجح.. والسوق رهن التطورات الجيوسياسية!

التقرير الشهري للنفط والصناعات البتروكيماوية لشهر أبريل 2019: كانت بداية شهر أبريل "إيجابية" لأسعار النفط بسبب المخاطر على الإنتاج في ليبيا وأخبار قرب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة والصين، ثم زاد تأثر السوق خلال الشهر، حيث أدى عدم الاستقرار في ليبيا إلى قفزة في الأسعار، ثم انخفضت الأسعار بقوة مع نهاية الشهر بعد تقييم الأسواق لأثر العقوبات الأميركية على إيران.

تقرير الجزيرة كابيتال Petchem Monthly Report May 2019 Arabic

واستمر تأرجح الأسعار مع بداية شهر مايو بعد أن أعاد الرئيس الأميركي إشعال فتيل الحرب التجارية مع الصين، لترتفع مرة أخرى مع زيادة حدة التوتر بين أميركا وإيران.