ارتفاع ملحوظ لإقراض القطاع الخاص بالسعودية

تقرير الراجحي المالية حول أداء الاقتصاد السعودي في مايو 2019: تشير أحدث بيانات أفصحت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية قد استمر في اكتساب مزيد من القوة في مايو. ويمكن الاطلاع على تقرير الراجحي المالية كاملا بالضغط على الملف المرفق

Saudi Economy July 2019-Arabic (002)

وقد ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بأعلى معدل سنوي لها خلال سنتين ونصف ( +3.5% على أساس سنوي؛ +1.5% على أساس شهري) في مايو، بينما سجلت مطالبات البنوك على القطاع العام ارتفاعا أيضا (+22.0% على أساس سنوي؛ +0.9% على أساس شهري) خلال الشهر ذاته.