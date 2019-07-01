الراجحي المالية: نتائج أقل من المتوقع لـ "الحكير"

تقرير الراجحي المالية حول نتائج شركة فواز الحكير: أعلنت شركة فواز الحكير عن تسجيل خسارة صافية بلغت 141 مليون ريال، أقل من تقديراتنا التي أشارت إلى ربح يبلغ 13 مليون ريال. وقد انخفضت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي، ومن المحتمل أن يعزى ذلك إلى انخفاض إنفاق المستهلكين مما أدى إلى انخفاض نمو مبيعات المحلات القائمة وإغلاق المحلات التجارية غير المربحة. وللاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق

Alhokair Co. Q4FY19-Arabic

ولا تزال الشركة مستمرة في اتباع استراتيجيتها الرامية لترشيد التكلفة في ظل بيئة اقتصادية محفوفة بالتحديات، مما ساعدها على تحسين هوامش ربحها التشغيلي من خلال تخفيض تكلفة المبيعات. وفي المدى القريب، من المتوقع أن تظل إيرادات الشركة منخفضة متأثرة بدرجة كبيرة بمستوى طلب المستهلكين الضعيف في ظل التغير في السلة الاستهلاكية من المنتجات مرتفعة التكاليف إلى المنتجات ذات القيمة إلى جانب انخفاض قاعدة العملاء.