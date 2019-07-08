"أكسترا" تعلن أول عملية بيع لمحفظة ذمم مدينة بالسعودية

أعلنت أكسترا مؤخراً أنها قد أنجزت صفقة بما قيمته 166 مليون ريال لبيع جزء من محفظة ذممها المدينة المتحققة من مبيعاتها بالتقسيط " برنامج تسهيل".

ووصف تقرير صدر عن شركة "الراجحي المالية" هذه الصفقة بأنها تعتبر أول عملية بيع تقوم بها الشركة لمحفظة ذمم مدينة غير مدعومة بأصول على مستوى الشركة وعلى مستوى السعودية، أيضا. ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل بالضغط على الملف المرفق

وقد تم بيع الذمم المدينة إلى مصرف الراجحي مقابل تدفقات نقدية يبلغ حجمها 160 مليون ريال. ويمثل الجزء الذي تم بيعه من المحفظة نسبة 41% تقريبا من الجزء الأخير المتبقي من مبيعات الشركة بالتقسيط. ورأت "الراجحي المالية" أن هذه الصفقة تشتمل على العديد من النتائج الإيجابية للشركة مثل المعرفة مسبقا بالأرباح المستقبلية والتدفقات النقدية، وزيادة طاقتها للتوسع في البيع بالتقسيط، إلى جانب خفض مديونيتها.