تكاليف الإنتاج تضغط على أرباح المراعي

تقرير الراجحي المالية حول نتائج الربع الثاني لشركة المراعي السعودية: انخفض صافي الربح لشركة المراعي بنسبة 11.9% على أساس سنوي ليصل إلى 583 مليون ريال (تقديراتنا: 628 مليون ريال) بسبب استمرار الانخفاض في إيرادات قسمي منتجات الألبان الطازجة والعصائر في الربع الثاني.

وقد أثرت تكاليف مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها البرسيم وأنواع الأعلاف الأخرى، تأثيرا سلبيا على هوامش الربح الإجمالي. ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل بالضغط على الملف المرفق

بيد أن قطاع منتجات الدواجن استمر في أدائه الجيد إذ حقق نموا في الربح بلغت نسبته 24% تقريبا على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى مبيعات خدمات الأغذية وانخفاض معدلات نفوق الطيور.

وكان أداء قسم منتجات المخابز مخيبا للتوقعات إذ انخفض الربح لهذا القسم بنسبة 43% تقريبا على أساس سنوي ويعزى ذلك أساسا إلى القيام باستثمارات إضافية في نشاطات التسويق وتقوية العلامات التجارية.