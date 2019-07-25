الراجحي المالية: نتائج "سافكو" أقل من تقديراتنا

أعلنت سافكو عن تحقيق أرباح كانت أقل بشكل طفيف من التوقعات ويعزى ذلك إلى ارتفاع التكلفة النقدية الثابتة للإنتاج في ظل اغلاق بعض المصانع.

وذكرت الراجحي المالية أنه تم اغلاق مصنع سافكو 2 ( وفقا لتقرير مجلس الادارة لعام 2018) وسافكو 3 لمدة حوالي 28 يوما و 37 يوما، على التوالي في الربع الثاني وربما يكون تأثير ذلك أعلى من التوقعات. وقد تم تعويض ذلك جزئيا بتحسن أرباح الأسهم الموزعة، مما نتج عنه انخفاض الأرباح عن التقديرات بشكل طفيف.

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، ذكرت الراجحي المالية "نعتقد أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية مساعدة تتمثل في:

1- مع الانتهاء من عمليات اغلاق المصانع الرئيسية، فإننا نتوقع أن يرتفع الانتاج بنسبة 17% تقريبا مقارنة بمستوياته للربع الثاني.

2-تشهد المقومات الأساسية لليوريا تحسنا نظرا لتوقع انخفاض المعروض في سوق اليوريا العالمي، وذلك نتيجة لمحدودية الاضافة للطاقات الانتاجية للمصانع خارج الصين ( 2020 تقديرية : 1.5 مليون طن سنويا مقابل 3.4 مليون طن سنويا كحجم عرض تقديري جديد في 2019 ؛ المصدر : يارا).لقد ارتفعت أسعار اليوريا بنسبة 6% تقريبا على أساس ربعي في الربع الثالث حتى تاريخه.

3- النظرة المستقبلية الضعيفة للمدى القريب لقطاعي البتروكيماويات/ البنوك السعوديان، يمكن أن تعني ضمنيا تقييمات أعلى نسبيا لشركة سافكو. ويمكن أن تشمل العوامل المساعدة الأخرى، المجهودات الرامية لخفض التكلفة التي أعلنتها الشركة وكذلك الدعم من توزيعات أرباح الأسهم.

وبالنسبة لعام 2019، فإننا نتوقع أن يرتفع ربح السهم الموزع الى 3.0 ريال للسهم ( 2.50 ريال للسهم في 2018)،مما يعني ضمنا تحقيق عائد توزيعات يبلغ 3.4%، وهو عامل مساعد أيضا. وبناء على تقديراتنا المعدلة لأسعار اليوريا لعام 2020 التي تبلغ 290 دولار/ الطن، فقد قمنا برفع سعرنا المستهدف للسهم الى93 ريال للسهم ( السابق 78 ريال) ولكننا أبقينا على تصنيفنا المحايد للشركة متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها.