الراجحي كابيتال: الاقتصاد السعودي ينمو بمعدل متوسط

سجل الاقتصاد السعودي نموا بمعدل أبطأ في الربع الأول 2019 (+1.7% على أساس سنوي مقابل +3.6% على أساس سنوي في الربع الرابع 2018).

ويعزى ذلك إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي (+ 1.0% على أساس سنوي في الربع الأول 2019 مقابل +6.0% على أساس سنوي في الربع الرابع 2018)، متأثرا بانخفاض إنتاج النفط بسبب تمديد اتفاقية خفض الإنتاج المبرمة بين منظمة الأوبك والدول المتعاونة معها من خارج أوبك.

ومع ذلك، فقد استمر القطاع غير النفطي في التوسع بمعدل متوسط بلغ + 2.1% على أساس سنوي (+2.0% على أساس سنوي في الربع السابق).

وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا بأعلى معدل له منذ الربع الرابع 2015.

وقد دعمت قطاعات "التمويل، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق" التي تأثرت في وقت سابق بخروج أعداد مقدرة من الأجانب، توسع القطاع غير النفطي في الربع الأول 2019، نظرا لنمو عدد الأجانب (المصدر : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

وفي ذات الوقت، شهد قطاع " الإنشاءات" انتعاشا بعد أن ظل بطيء النمو خلال أرباع السنة القليلة المنصرمة، مدفوعا بإجراءات السياسة المالية التوسعية للحكومة.

وبالنسبة للفترة القادمة، فإننا لا نزال نعتقد أن التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص غير النفطي، سوف يؤدي إلى مزيد من التوسع في الاقتصاد السعودي.