تراجع أسعار اللقيم يخفض الضغط على "سابك"

أكد تقرير شركة الراجحي المالية حول النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن انخفاض أسعار اللقيم يخفض الضغط على "سابك" قليلا مؤكداً أن المخاوف المتعلقة بالنمو وتعرفة التجارة العالمية، لم تزل مستمرة في إضعاف النظرة المستقبلية لقطاع البتروكيماويات.

وقد بلغت أسعار بعض المنتجات مثل جلايكول الاثيلين الأحادي والبولي كربونات، أدنى مستوياتها خلال عقد من الزمان في الربع الثالث. كما أن أسعار بعض المنتجات الأخرى مثل البولي اثيلين، لا تزال تسجل انخفاضا طفيفا على أساس ربعي، بينما الشيء الأكثر أهمية من ذلك، هو أن البولي اثيلين الذي كانت أسعاره مرتفعة بحوالي 2% على أساس ربعي في الربع الثاني، يتم تداول أسعاره حاليا على انخفاض على أساس ربعي في الربع الثالث. (للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق).

SABIC Q2 2019AR

وجاء في التقرير أن : الأسعار المرتفعة الوحيدة (من بين أسعار المنتجات الرئيسية) هي أسعار اليوريا التي ارتفعت على أساس ربعي في الربع الثالث. وعلى صعيد التكلفة، فقد انخفضت أسعار بعض أنواع اللقيم كالبروبان والبوتان، انخفاضا كبيرا بنسبة تجاوزت 22% و 27%، على التوالي في الوقت الراهن.

ونظرا لأن أسعار اللقيم تتراوح بين 25-40% من المبيعات (يعتمد ذلك على تشكيلة المنتج)، فإننا نتوقع أن تستفيد شركات البتروكيماويات في الربع الثالث، مع تحقيق تحسن في الربح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBITDA.

وبعد الإعلان عن نتائج الربع الثاني من "سابك" فإن تقييم "الراجحي المالية" يؤكد أن السعر المعدل المستهدف للسهم في "سابك" قد بلغ 108 ريالات للسهم (من 115 ريالا /السهم) بناء على طريقة تقييم تجمع بأوزان متساوية بين طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة قيمة الشركة/ EBITDA استنادا إلى مكرر ربح مستقبلي (8.5 مرة، أي بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بتقييم الشركات العالمية النظيرة)، مما يوفر ارتفاعا متوسطا بنسبة 5.8% من الأسعار الحالية. هذا، وتتوقع "الراجحي المالية" تحقيق توزيعات أرباح أسهم من "سابك" بمعدل 4.2 ريال للسهم للاثني عشر شهرا المقبلة (النصف الثاني 2019: 2.2 ريال/السهم والنصف الأول 2020 : 2 ريال/السهم).