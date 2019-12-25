ماهي الاتجاهات الرئيسية في قطاع الاتصالات السعودي؟

شهد قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية، أداء جيدا لعام 2019 حيث الايرادات للعام نفسه، ارتفعت ايرادات شركة الاتصالات السعودية بنسبة 6% على أساس سنوي، كما ارتفعت 14 أساس سنوي بينما ارتفعت ايرادات موبايلي بنسبة14 % على أساس سنوي، وكان ذلك أساسا نظرا لقاعدة المقارنة ايرادات زين أيضا بنسبة12% المنخفضة، وتحسن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات/ الأعمال والتحسن في متوسط الايرادات ، هناك بعض الأسباب التي تدعو للتفاؤل 2020 و 2019لكل مستخدم.