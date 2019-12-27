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هذه توقعات أداء قطاع الإسمنت السعودي بالربع الأخير

المصدر: العربية.نت
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عاد قطاع الإسمنت السعودي إلى النمو منذ شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، وكان الدافع الأساسي لهذا النمو تبعا لتقديراتنا هو التوجه الحكومي لدفع النشاط الإسكاني وتحفيزه. وبفضل تحسن الكميات المباعة والأسعار، نلاحظ أن ذلك قد انعكس إيجابياً على أوضاع شركات الإسمنت.

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