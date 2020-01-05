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تعرف على صناديق "ريت" العقارية المتداولة بالسعودية

المصدر: العربية.نت
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أصدرت شركة إتقان كابيتال، تقريراً يعكس نظرة على الصناديق العقارية المتداولة "ريت" بالسعودية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير بالضغط على الملف المرفق.

تقرير إتقان حول الصناديق العقارية

وذكر التقرير أن صناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي جرى طرحها في سوق الأسهم السعودية، مؤخراً توفر للمستثمر المتجنب للمخاطر "المتحفظ" استثماراً مدراً للدخل بشكل مستقر، في اقتصاد يواجه تحديات متعددة منذ عام 2017.

وبالرغم من أن معظم صناديق الريت كان أداؤها ضعيفاً منذ نشأتها إلا أن التوقعات المستقبلية للقطاع إيجابية، حيث من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد زخمه على المدى الطويل.

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