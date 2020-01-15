ما العوامل التي دعمت أرباح "المتقدمة للبتروكيماويات"؟

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن أرباح للربع الرابع 2019 بلغت 192 مليون ريال، أعلى من تقديراتنا التي بلغت 148 مليون ريال وأعلى كذلك من متوسط تقديرات المحللين الذي بالغ 163 مليون ريال، ويعزى ذلك أساسا إلى التحسن الذي فاق التوقعات في مستويات فعالية التكلفة.

وبينما بلغت الايرادات 619 مليون ريال (متوافقة بدرجة كبيرة مع تقديراتنا التي بلغت 598 مليون ريال)، فقد تمكنت الشركة من خفض تكاليف الانتاج الثابتة (انخفاض بنسبة 15% تقريبا على أساس ربعي حسب تقديراتنا مقابل انخفاض متوقع بنسبة 3% تقريبا)، مما نتج عنه تجاوز الربح الاجمالي وربح التشغيل للتوقعات.