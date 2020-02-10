هذه توصية "الجزيرة المالية" لسهم "بنك البلاد"

أصدرت شركة الجزيرة المالية، تقريرها لتقييم نتائج بنك البلاد للربع الرابع 2019، حيث حقق صافي الربح بقيمة 327.1 مليون ريال، متوافقاً مع توقعات الشركة بصافي ربح يقارب 336.0 مليون ريال. (للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق هنا).

وسجلت ودائع البنك ما قيمته 66.8 مليار ريال ليتفوق بذلك على توقعات الشركة بحدود 65.8 مليار ريال، وكذلك القروض التي سجلت 59.4 مليار ريال، أعلى من التوقعات بفارق 1.6 %. وتراجع معدل الإقراض قليلا خلال الربع الرابع 2019، وتستمر "الجزيرة المالية" بتوصيتها لسهم بنك البلاد على أساس "محايد" بسعر مستهدف 24.1 ريال.