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هذه توصية "الجزيرة المالية" لسهم "بنك البلاد"

المصدر: العربية.نت
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أصدرت شركة الجزيرة المالية، تقريرها لتقييم نتائج بنك البلاد للربع الرابع 2019، حيث حقق صافي الربح بقيمة 327.1 مليون ريال، متوافقاً مع توقعات الشركة بصافي ربح يقارب 336.0 مليون ريال. (للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق هنا).

تقييم نتائج بنك البلاد للربع الرابع 2019

تقييم نتائج بنك البلاد للربع الرابع 2019

وسجلت ودائع البنك ما قيمته 66.8 مليار ريال ليتفوق بذلك على توقعات الشركة بحدود 65.8 مليار ريال، وكذلك القروض التي سجلت 59.4 مليار ريال، أعلى من التوقعات بفارق 1.6 %. وتراجع معدل الإقراض قليلا خلال الربع الرابع 2019، وتستمر "الجزيرة المالية" بتوصيتها لسهم بنك البلاد على أساس "محايد" بسعر مستهدف 24.1 ريال.

كلمات دالّة

#بنك البلاد, #الجزيرة المالية
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