نظرة على النتائج المالية لـ "أسواق العثيم"

أكد تقرير شركة الجزيرة المالية، أن شركة "أسواق العثيم" أعلنت عن صافي ربح بقيمة 142.2 مليون ريال، بحيث بلغ ربح السهم: 1.58 ريال (للاطلاع على التقرير الكامل يرجى الضغط على الملف المرفق).

وتأتي الأرباح أقل من توقعات "الجزيرة المالية" البالغة 155.4 مليون ريال نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية وانكماش هامش إجمالي الربح عن المتوقع. كان نمو صافي الربح نتيجة ارتفاع المبيعات عن ذات الربع من العام السابق بنسبة 8.1%.

وذكر تقرير "الجزيرة المالية" أن الشركة تستمر في توصيتها لسهم "أسواق العثيم" على أساس "زيادة المراكز" مع رفع السعر المستهدف إلى 92.50 ريال.