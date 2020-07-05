توقعات "الراجحي المالية" لنتائج الشركات السعودية بالربع الثاني

أعلنت شركة الراجحي المالية توقعاتها لنتائج الشركات السعودية في الربع الثاني من 2020، عبر تقرير صدر اليوم الأحد، يرى أن التعافي الاقتصادي سيكون تدريجيا مع الانفتاح الجزئي لقطاعات متعددة مثل صالات الألعاب الرياضية ومراكز التسوق والمطاعم، وما إلى ذلك.

وذكر التقرير أنه توجد مخاوف من زيادة أخذ المخصصات للبنوك، وربما ضعف الإنفاق الاستهلاكي، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية بنسبة 15% من 5% سابقا والتي بدأ تطبيقها مطع يوليو الجاري.

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وأشار التقرير إلى أنه بعد تراجع مؤشر تاسي بنسبة 22% في الربع الأول من عام 2020، عاد ليتعافى بنسبة 11% مدعوما بشكل أساسي بإدراج الأسهم السعودية في مؤشرات فوتسي العالمية في يونيو.

وكانت أكبر 3 شركات ساهمت في معظم ارتفاعات السوق السعودية هي سابك وأرامكو وشركة الاتصالات السعودية "STC".



قطاع البتروكيماويات

يشير تقرير "الراجحي" إلى استمرار ضعف الطلب العالمي على النفط ومنتجات البتروكيماويات خلال الشهرين الأولين من الربع الثاني 2020، بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية وسط عمليات الإغلاق إثر تفشي الوباء.

ومع ذلك، تحسنت معنويات السوق في يونيو مع رفع الإغلاق تدريجيا.

بشكل عام، يتوقع التقرير انخفاض الأرباح المجمعة لقطاع البتروكيماويات السعودي في الربع الثاني، على خلفية ضعف أسعار البتروكيماويات وانخفاض حجم المبيعات.

وبحسب تقرير "الراجحي" ستستمر "سابك" في تكبد خسائر في الربع الثاني بـ110 مليون ريال، مقارنة مع أرباح بـ2.1 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

كذلك الأمر بالنسبة لـ"سبكيم"، من المتوقع تكبدها خسائر بـ26 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بأرباح 211 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

أما ينساب، فمن المتوقع أن تتراجع أرباحها بنسبة 57.6% إلى 134 مليون ريال بالربع الثاني مقارنة بـ316 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.



توقع تراجع أرباح أرامكو لـ35.1 مليار ريال

وفي ما يتعلق بأرباح شركة "أرامكو"، توقع التقرير تراجع أرباح "أرامكو" بنسبة 62.1% بالربع الثاني إلى 35.1 مليار ريال، مقارنة بـ92.7 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

كما توقع تراجع أرباح "سيسكو" بنسبة 66.7% إلى 7 ملايين ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ21 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.