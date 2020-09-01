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ما هي التوقعات لنتائج شركة فواز الحكير وخسائرها المتراكمة؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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قالت شركة الجزيرة كابيتال، إن نتائـج الحكير في الربع الثاني من 2020، أقل من تقديراتها بشـكل عام.

وتوقعت الشركة أن تتحسـن الهوامش قليلا بعـد الانتهاء من إطفاء المخزون المتقادم، كما تتوقع الإدارة أن تكون مخصصات إطفاء المخزون في المسـتقبل بين 0.5% و1% من المبيعات، وهو ما سيؤدي لتحسن الهوامش الإجمالية.

"نعتقد أن شركة الحكير في وضع يؤهلها للاستفادة من تحسن الطلب في قطاع التجزئة، الأمر الذي سيدعم نمو الشركة على المدى البعيد. نتوقع تحسن النتائج التشغيلية في الشركة وذلك كنتيجة لتطبيق الإدارة الجديدة لمبادرات خفض التكلفة".

وقالت الجزيرة كابيتال "قمنا بتحديث توقعاتنا لخسارة السهم في السنة المالية 2021، إلى 2.41 ريال، لتعكس بذلك نتائج الربع الأول 2021، والمبادرات التي أعلنت عنها الشركة.

تقرير يحلل أداء شركة فواز الحكير وخسائرها المتراكمة

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