ما هي توصية "الجزيرة كابيتال" لسهم "التصنيع"؟

أعلنت شـركة التصنيع عن نتائـج ضعيفة، متضمنة صافي خسـارة فـي الربع الثانـي 2020 بقيمـة 8.188 مليون ريال سـعودي، أقل من توقعات "الجزيرة كابيتال" ومن متوسـط التوقعات بصافـي ربح 5.17 و1.1 مليون ريال سـعودي علـى التوالي.

جاءت معظم الخسـارة من مخصصات بقيمة 204 ملايين للشـركة التابعة، شـركة مجمـع صناعات المعادن المتطورة.

عدا هذا المخصص، تكون الشـركة قد حققـت صافي ربح بقيمة 7.15 مليون ريال سـعودي، بالتوافق مـع توقعاتنا 5.17 مليون ريال سـعودي على الرغم مـن انخفاض إجمالـي المبيعات عن المتوقع.

وبالرغـم من توقعات "جزيرة كابيتال" أن الربع الثانـي 2020 هو الأضعف لقطاع شـركات البتروكيماويات، إلا أن فائض المعروض بسـبب التوسعات في السـوق يشكل تحديا على مدى الفترة من 2021 وحتى 2024.

تستمر توصية "جزيرة كابيتال" لسـهم الشركة على أساس "محايد" بسـعر مستهدف 30.11 ريال.