السعودية.. دعم نقدي عبر #برنامج_حساب_المواطن

أعلنت السعودية آلية تعتمد للمرة الأولى بالمملكة، بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية الواردة في "وثيقة التوازن المالي 2020" والتي أعلنت بالترافق مع ميزانية المملكة 2017.

وستكون الآلية الجديدة، باسم "حساب المواطن"، وهو حساب موحد سيجمع كل أشكال الدعم الحكومي في نافذة إلكترونية واحدة، لكل أسرة سعودية، وسيبدأ التسجيل بها مطلع فبراير المقبل، كما أن هذه الآلية ستجمع كل أشكال الدعم السكني والصحي والاجتماعي ودعم الطاقة تحت مظلتها، وستدفع مبالغ نقدية للمواطنين.

وتأتي هذه الآلية الجديدة بعد أن قررت المملكة إجراء خفض تدريجي للدعم الحكومي لأسعار المياه والكهرباء، ووقود السيارات بدءا من 2016، وستواصل الحكومة سياسة خفض الدعم بشكل متدرج ومدروس حتى العام 2020.

وستحصل كل أسرة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وفق آلية "حساب المواطن الموحد" على مبالغ نقدية مباشرة من الدولة رصدت لها قيمة 25 مليار ريال خلال العام 2017، وسترتفع المبالغ المرصودة لتعويض المواطنين إلى 60 مليار ريال في عام 2020.

وجرى عرض مثال توضيحي لأسرة مكونة من 6 أفراد، بحيث ستتلقى مبلغ 1200 ريال شهريا تعويضا عن العبء الإضافي من الإصلاحات المالية إذا كان الدخل الشهري المجمع للأسرة لا يزيد على 11999 ريالاً.

وستتلقى الأسرة نفسها مبلغ 1000 ريال شهرياً من التعويض في حال كان دخل جميع أفرادها يتراوح بين 12000 ريال و15299 ريالا.

وفي حال تخطى دخل الأسرة قيمة 15300 ريال فإنها ستحصل على 600 ريال كتعويض مالي نقدي من الدولة. أما إذا زاد دخل الأسرة عن 20160 ريالا فإنها لن تتلقى دعما نقديا من الدولة.

ووصف نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن صالح الحميدان، "حساب المواطن" بأنه "آلية تقنية ستعيد هيكلة كل أنواع الدعم السكني والصحي ودعم الطاقة".

وأوضح الحميدان خلال مؤتمر صحافي للوزراء بعد إعلان ميزانية المملكة اليوم، أن الهدف من آلية "حساب المواطن" هو "حماية الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود من انعكاسات الإصلاحات في خطة التوازن المالي 2020"، و"إعادة هيكلة مخصصات الدعم الحكومي لتذهب للفئات الأكثر احتياجا، وبالتالي رفع فعالية برامج الدعم الحكومي".

وبحسب ما كشفته الخطط المرافقة لإعلان الميزانية السعودية 2017، اليوم فإن كل أسرة سعودية سيكون لها "حساب مالي موحد"، يتضح من خلاله قيمة الدخل الإجمالي، وبموجب قياس إجمالي استهلاك الأسرة من الطاقة سيتحدد لها مبلغ مالي كتعويض من مخصصات الدعم الحكومي المرصودة.

وكانت السعوية أقرت أول تعديل بأسعار الوقود والطاقة مطلع العام الحالي 2016، وعلى الرغم من هذا التعديل تظل مستويات أسعار وقود السيارات في السعودية من الأقل عالمياً، وحتى بعد الزيادة الأولى عام 2016 والتي وصلت إلى نسبة 50% بأسعار البنزين لم تزل السعودية تحتفظ بمرتبة ثاني أرخص أسعار للبنزين بالعالم بعد فنزويلا، بحسب بلومبيرغ.