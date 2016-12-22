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كيف سيتوزع الدعم النقدي للسعوديين بـ 2017؟

المصدر: دبي - فيصل الشمري
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أعلنت السعودية تجميع كل أشكال الدعم الحكومي لمواطنيها تحت مظلة واحدة، يطلق عليها اسم "حساب المواطن"، وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة كل شهر بموجب المعايير التالية:

• فتح حساب المواطن السعودي الموحد أول فبراير 2017.

• التقدم ببيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة.

• استلام أول تعويض نقدي يونيو 2017.

• تفعيل الأسعار الجديدة للطاقة يوليو 2017.

• 25 مليار ريال لتعويض السعوديين عن عام 2017.

• تقسيم الفئات المستحقة للدعم لـ 5 شرائح حسب دخل الأسرة.

• كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريال تستحق الدعم.

• تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ 1200 ريال شهرياً (الدخل من 0 – 11999 ريال شهرياً).

• تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ 1000 ريال شهرياً (الدخل من 12000 – 15299 ريال شهرياً).

• تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ 600 ريال شهرياً (الدخل بين 15300– 20159 ريال شهرياً).

• لن تتلقى الأسر التي يزيد دخلها على 20160 ريال شهرياً الدعم.

• هناك متوسط للاستهلاك المقبول شهريا من المواد المشمولة بالدعم مثل الكهرباء والمياه والبنزين.

• سيكون الحساب مظلة شاملة لكافة أشكال الدعم السكني والصحي والتنمية الاجتماعية الطاقة وغيرها لاحقا.

• سيجري تعديل قيمة الدعم المستحق للأسرة السعودية تبعا لتغير دخلها وتغير استهلاكها.

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