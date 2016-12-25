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الفالح: الصناعة قادرة على المنافسة بأسعار "لقيم" أعلى

المصدر: العربية.نت
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أكد وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح في مقابلة مع قناة "العربية"، أن صناعة البتروكيماويات السعودية قادرة على المنافسة بأسعار لقيم أعلى.

وأشار الفالح إلى أن الحكومة السعودية ستوفر قروضاً ميسرة للصناعة، لمساعدتها على التأقلم ورفع الكفاءة خلال السنوات المقبلة.

ولفت الفالح إلى أن السعودية ستوفر حزماً من الدعم عبر قروض ميسرة، لتمكين الصناعات من إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الطاقة في عمليات التشغيل والتصنيع بالشراكة مع هذه الصناعات.

وأوضح الفالح أن الحوار مع هذه الصناعات للوصول إلى حلول والأسعار ستكون مربوطة بمرجعيات دولية، وسعر اللقيم مختلف من دولة لدولة وسنناقش سعر اللقيم مع المجتمع الصناعي لتحديد قيمة اللقيم.

وأكد الفالح تأجيل رفع أسعار اللقيم حتى 2019 لإتاحة المجال أمام الصناعة للتأقلم.

كلمات دالّة

#السعودية, #سعر اللقيم, #قروض ميسرة, #صناعة, #صناعة البتروكيماويات
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