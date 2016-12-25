جدوى: ميزانية السعودية مبنية على 55 دولاراً للنفط

رأت شركة جدوى للاستثمار أن الميزانية السعودية مبنية على سعر برميل برنت عند 55 دولاراً للبرميل، ومتوسط إنتاج في حدود 10.1 مليون برميل يوميا للعام المقبل، مشيرة إلى أن المملكة قدرت الميزانية وفقا لالتزامها مع منظمة أوبك بتخفيض الإنتاج.

وأوضحت "جدوى" أن السيناريو الأساسي الذي تتوقعه هو عدم التزام بعض أعضاء أوبك بخفض الإنتاج، وليس المملكة، ما يعني حفاظها على مستويات إنتاج عند 10.4 ملايين برميل يوميا، وبالتالي، رجحت جدوى تخطي الإيرادات الحكومية للعام المقبل المستويات المقدرة في الميزانية، وأن يأتي العجز دون ما هو مقدر له.

وبحسب جدوى، فإن خفض الإنفاق على البدلات سيمكن السعودية من توجيه الإنفاق إلى تعزيز نمو الاقتصاد، إلا أنها توقعت تباطؤ النمو العام المقبل في ظل تباطؤ قطاع النفط، مقابل انتعاش القطاع غير النفطي بشكل طفيف.