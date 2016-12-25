خبير للعربية: وزارات السعودية تفهمت الانضباط المالي

قال رئيس مركز جواثا الاستشاري، د.إحسان بوحليقة، إن "أهم فارق في ميزانية السعودية 2017 أنها جاءت واضحة وتعطي للمستثمرين والمستهلكين كافة التقديرات المستقبلية للإنفاق الحكومي" على عكس الميزانية السابقة 2016 التي كانت تحمل المفاجآت.

وأضاف بوحليقة في مقابلة مع قناة "العربية" أن الإعلان عن برنامج التوازن المالي حتى عام 2020، مع الميزانية للعام المقبل، شكل نقلة نوعية تمثلت في أن جميع المعنيين من مستهلكين ومستثمرين يعلمون ما الذي سيجري لمستقبل استثماراتهم وللأسعار حتى ذلك العام بشكل واضح ومن دون ترقب لمفاجآت جديدة.

وقال بوحليقة إن السمة الغالبة لميزانية السعودية 2017، تتمثل في أن القرار "أصبح جماعيا" حيث تفهمت وزارة المالية، التي تحولت إلى ما يشبه وزارة خزانة بوصفها ممولا للوزارات الأخرى، كما تفهت الوزارات المستفيدة من التمويل "حالة الانضباط المالي الجديدة".