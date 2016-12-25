غلوبل: ميزانية السعودية 2017 ترفع الكفاءة المالية

قالت شركة بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إن ميزانية السعودية للعام المقبل مبنية على سعر نفط عند 50.1 دولار، مقدرة سعر النفط لتعادل نفقات وإيرادات الميزانية بنحو 70.8 دولار للبرميل.

وأكدت غلوبل بتقرير لها حول الميزانية السعودية، أن الآثار المترتبة على تطبيق الموازنة إيجابية في الوقت الحاضر، ولكنها توقعت ارتفاع تكاليف العمالة.

ورجحت غلوبل أن يكون أثر الميزانية إيجابياً على أسواق السندات وذلك نتيجة طمأنة المستثمرين تجاه تقليص العجز، وتوقعت أيضا استفادة قطاع البتروكيماويات مع استبعاد ارتفاع أسعار المواد الخام قبل عام 2019.

وقال عمار حاجية نائب رئيس أول في إدارة الأصول بشركة بيت الاستثمار العالمي "غلوبل"، إن ميزانية السعودية 2017 جاءت أفضل من توقعات المحللين إقليميا ودوليا.

وأشار حاجية في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن السيطرة على العجز، والاستمرار في النفقات، يعد نجاحا للأجهزة التنفيذية التي عملت على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي مع بداية انطلاق برنامج التوازن المالي.

واعتبر أن أسعار النفط تظل عاملا مهما في ميزانية المملكة، لكن قدرة السعودية على تنويع مصادر الدخل تبدي قدرات مهمة لحماية الميزانية من تقلبات النفط.

وأشار إلى زيادة الإيراد غير النفطي، في ميزانية السعودية بشكل كبير والذي تضاعف في السنة الأخيرة عما كان عليه قبل 5 سنوات، بجانب تحسين الإيرادات التشغيلية، ورفع كفاءة الإدارة المالية.

وقال إن النهج الجديد للدولة عبر إنفاق الميزانية، سيرفع كفاءة التشغيل في الاقتصاد السعودي، كما سيرفع من كفاءة الإدارة الحكومية القائمة على تنفيذ بنود الميزانية.